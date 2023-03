Controlli della Guardia di Finanza: sequestrati beni per un importo di quasi 2 milioni di euro

Avevano presentato documenti falsi per percepire il Reddito di cittadinanza. Oltre 220 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Taranto, che ha scoperto una frode per circa 1,9 milioni di euro. Dai controlli delle Fiamme Gialle è emerso che i beneficiari avrebbero attestato falsamente, nelle istanze di accesso, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. I militari hanno presentato una richiesta di sequestro di beni per un importo di circa 1,9 milioni di euro, pari alle provvidenze indebitamente percepite.

