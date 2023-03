Una partecipante: "Dobbiamo fare un percorso importante per smantellare il patriarcato"

Ha sfilato per le strade di Roma, da Piramide alla sede del Miur, il corteo per l’8 marzo dell’associazione femminista ‘Non una di meno’. In tantissime e tantissimi sulle strade in segno di protesta, per chiedere il rispetto dei diritti delle donne. “Dobbiamo fare un percorso molto importante per smantellare il patriarcato”, dice una partecipante.

