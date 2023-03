La richiesta: più tutele per i diritti delle donne e la fine della violenza di genere

Tantissime persone in strada a Milano per il corteo di ‘Non una di meno’ in occasione dell’8 marzo. La richiesta: più tutele per i diritti delle donne e la fine della violenza di genere. Il corteo è partito alle 18:30 dalla Stazione Centrale, e si concluderà in piazza della Scala.

