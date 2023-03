Alla nave, fanno sapere dalla Ong, è stato assegnato il porto sicuro di Brindisi

La nave Life Support di Emergency nella tarda serata di ieri ha ricevuto la segnalazione di un’imbarcazione in difficoltà in acque internazionali di fronte alla Libia. Il comandante della nave ha informato immediatamente tutte le autorità competenti e ha attivato il rescue team. Sono stati soccorsi 105 naufraghi. Alla nave, fanno sapere dalla Ong, è stato assegnato il porto sicuro di Brindisi, dove l’arrivo è previsto per la mattina del prossimo venerdì 10 marzo.



Tra i 105 naufraghi soccorsi ci sono 59 uomini, 17 donne (di cui una al settimo mese di gravidanza), 4 bambini accompagnati e 25 minori non accompagnati. Le persone soccorse provengono da Nigeria, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea Conakry, Sudan, Camerun, Mali, Mauritania, Sierra Leone, Chad, Eritrea, Burkina Faso. L’imbarcazione su cui viaggiavano era partita da Zwara, in Libia, alle 2 del pomeriggio del giorno 6 marzo.

