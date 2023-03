Schianto tra due aerei militari vicino Roma, morti i due piloti

E’ stato uno dei piloti, nell’ultima manovra, a evitare la strage. Due aerei militari si sono scontrati e sono precipitati su Guidonia Monte Celio, alle porte di Roma. I piloti sono morti nello schianto. I due velivoli sono precipitati al suolo: uno in un prato, dopo aver preso fuoco e l’altro in strada, sfiorando alcuni palazzi. “Per un miracolo e per l’eroismo del pilota si è evitato che la tragedia diventasse immane” spiega il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo.

