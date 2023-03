Foto da Facebook

Noto avvocato torinese, 63 anni, è deceduto a Cumiana

Morto per un incidente con il paracadute a Cumiana, nel Torinese, un noto avvocato. Giampiero Pani, 63 anni, si trovava al centro di paracadutismo ‘Sky Dream Center’ sabato pomeriggio quando, per cause in corso di accertamento, si è schiantato al suolo ed è deceduto.

Sul posto il personale del 118, che ne ha constatato il decesso, e i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini sull’accaduto.

