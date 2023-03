Il rogo è scoppiato al quinto piano di una palazzina in via Eugenio Curiel

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio del 5 marzo sulla terrazza di un appartamento al 5° piano di una palazzina di 6 piani a Rozzano, nel milanese, in via Eugenio Curiel. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno evacuato le persone che si trovavano al 6° piano. Sei i feriti: tre di loro sono stati trasportati all’Humanitas, due in codice giallo e uno in verde; mentre gli altri tre all’ospedale di Melegnano, uno in codice giallo e due in verde. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche 118 e polizia locale.

