Avevano 17 e 19 anni: l'incidente poco prima di mezzanotte, sabato sera

Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in provincia di Treviso in un incidente stradale. La notte scorsa, tra sabato e domenica, qualche minuto prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sant’Antonino a Motta di Livenza per un’auto finita contro un platano: decedute due giovani donne, feriti gravemente due giovani uomini.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Bmw ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici estratto i due uomini, che sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in codice rosso in ospedale. Nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze di 17 e 19 anni. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.

Quattro giovani vengono sentiti in queste ore dai Carabinieri per l’incidente avvenuto stanotte in Veneto, tra Motta di Livenza e Gorgo al Monticano,in cui sono morte due ragazze, di cui una minore, e due giovani sono stati feriti. Si tratta di quattro giovani che, in base alle ricostruzioni, a bordo di una Volkswagen Polo, insieme ai quattro coinvolti nel sinistro pare si stessero recando a trascorrere la serata insieme in zona.

Gravemente feriti un 19enne del pordenonese condotto in ospedale a Treviso e un 18enne da Motta di Livenza (Treviso) trasportato in ospedale a Mestre. I quattro giovani erano a bordo di una “BMW 420′” condotta dal pordenonese rimasto ferito che per cause in corso di accertamento, mentre circolava sulla via con senso di marcia da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano, è fuoriuscito dalla sede stradale andando a collidere contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano.

