Sale a 69 il bilancio delle vittime del naufragio di migranti a Steccato di Cutro dopo il ritrovamento nelle ultime ore del corpo di un bambino. Si tratta di un bimbo di circa 10 anni. Continua nel frattempo la ricerca dei dispersi. Secondo le stime dovrebbero essere tra 27 e 47 le persone che mancano all’appello. Proseguono parallelamente anche le indagini della procura sui mancati soccorsi: nel mirino il rimpallo di responsabilità tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex. Il Pd chiede chiarezza.

“La Guardia costiera, quando ha segnalazione del rischio, va a salvare le persone ovunque. Nella notte di Cutro non c’è stata l’attivazione dell’emegenza. Chi è in prima linea decide in dieci minuti e prende sempre l’iniziativa con gli elementi che ha. La Guardia costiera rispetta sempre le regole del mare, con centinaia di migliaia di salvataggi. Non giudicherei mai negativamente in via preventiva la Guardia costiera. La magistratura individui i fatti”, ma “le parole di Piantedosi sui genitori irresponsabili dei piccoli naufraghi sono inaccettabili e insopportabili”. Così Paola De Micheli, ex ministra dem delle Infrastrutture, a ‘la Repubblica’.

“Da ministra delle Infrastrutture provai a correggere l’eredità del governo di M5S e Lega. In quell’esecutivo comandava Salvini, vigeva la disastrosa logica securitaria dei porti chiusi”, sottolinea. E ancora: “Da ministra delle Infrastrutture ho scritto un atto di indirizzo che recepisse le modifiche al codice della navigazione internazionale per il salvataggio in mare. Con quel mio provvedimento c’era la copertura giuridica totale anche da parte dell’Italia sulle procedure internazionali già comunque applicate. La stella polare era: le operazioni di salvataggio devono scattare a qualsiasi condizione”.