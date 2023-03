Immagine d'archivio

Il sinistro, che ha visto coinvolto un autotreno e tre automobili, è il terzo mortale nell'ultimo mese sulla Torino-Trieste

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla A4 in direzione Venezia. L’incidente ha coinvolto un autotreno e 3 automobili. Due persone che viaggiavano a bordo di una Opel Corsa sono decedute, mentre le altre 4 che viaggiavano sulle altre due macchine sono state soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e la polizia stradale.

A4 ancora mortale

Quello di oggi è solo l’ultimo degli incidenti mortali che negli ultimi giorni hanno riguardato l’autostrada A4. Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio scorsi, due donne ferme al casello autostradale in corrispondenza della barriera della Ghisolfa sono state investite da una Lancia Musa con a bordo un uomo, morendo sul colpo. Le vittime avevano 59 e 53 anni. Indagini in corso in Procura a Milano: al vaglio degli investigatori anche l’aspetto psichiatrico del guidatore che ha provocato l’incidente: si sta valutando il suo passato anche in relazioni a pregressi stati di malessere per i quali sarebbe stato in cura presso strutture ospedaliere. L’uomo, interrogato dalle forze dell’ordine, non risultava in grado di fornire alcuna descrizione dell’accaduto: la dinamica è stata quindi ricostruita usando i filmati di sorveglianza della rete autostradale.

Invece lo scorso 22 febbraio una donna alla guida di un furgone Doblò si è scontrata con un camion all’altezza di Pero per cause ancora da accertare. Nell’impatto il furgone è finito completamente sotto il mezzo pesante e la guidatrice è morta sul colpo. La vittima, 33 anni, era di Giussano, in Brianza. I vigili del Fuoco hanno estratto vivi dalle lamiere del furgone due cani vivi.

