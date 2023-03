Il direttore editoriale di Libero: "Partire è un po' morire, state a casa vostra". Reazioni di sdegno degli utenti

Ancora polemiche su Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, dopo il suo ultimo tweet in seguito al naufragio di migranti al largo di Crotone, nel quale sono morte 67 persone. Feltri ha scritto sul social: “Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra“.

Agli extracomunitari ricordo un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. State a casa vostra — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 1, 2023

Le reazioni: “Sconcerto e vergogna”

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni di sdegno. “Affermazione vergognosa e irrispettosa”, “Un bel tacer non fu mai scritto”, “Imbarazzante”: queste solo alcune delle risposte degli utenti. E ha parlato anche Pina Picierno, europarlamentare del Pd e vicepresidente dell’Eurocamera da gennaio 2022. “Segnalo alla Presidente Giorgia Meloni che questo tweet indegno è di un suo eletto in regione Lombardia. Sconcerto e vergogna“, ha twittato.

Segnalo alla Presidente @GiorgiaMeloni che questo tweet indegno é di un suo eletto in regione Lombardia. Sconcerto e vergogna. — Pina Picierno (@pinapic) March 1, 2023

