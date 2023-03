Denunciati per evasione fiscale e bancarotta

Hanno intascato contributi Covid senza averne diritto, tre finanziamenti da 200mila euro. Scoperte dalla Guardia di Finanza di Padova, tre persone sono indagate, in concorso e a vario titolo, per reati tributari, fallimentari, societari, oltre a un’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in qualità di amministratori di fatto e di diritto di una società operante a Este, nel Padovano, nel settore dell’allevamento e del commercio di bovini e carne da macello. Stando alle indagini, le disponibilità finanziarie non sarebbero state destinate alle finalità previste dalla normativa emergenziale, ma, dopo essere state indebitamente percepite, sarebbero state interamente trasferite, mediante bonifici bancari, su conti correnti ubicati in Lituania e Polonia.

