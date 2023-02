Mercoledì la camera ardente per i morti nel naufragio

Sono arrivate al Palasport di Crotone le bare di alcune delle vittime del naufragio avvenuto domenica davanti alla costa di Cutro. Rinviata invece a mercoledì l’apertura della camera ardente per l’ultimo saluto ai migranti che hanno perso la vita. Sono 64 i morti accertati ma sono ancora tanti i dispersi. Intanto la Guardia Costiera è tornata sui momenti prima del naufrafio: “Nessuna segnalazione telefonica è mai pervenuta ad alcuna articolazione della Guardia Costiera dai migranti, presenti a bordo dell’imbarcazione, o da altri soggetti come avviene in simili situazioni”. Lo fa sapere il Comando generale delle Capitanerie di Porto.

