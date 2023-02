Almeno 500 persone in coda per il rinnovo del permesso di soggiorno e la richiesta di asilo, intervenuta la polizia

Code e tensioni nella notte davanti alla caserma di via Cagni a Milano, dove si trova l’ufficio stranieri, dove fin dalle prima ore del mattino si erano radunate circa 500 persone tra richiedenti asilo e permesso di soggiorno. La polizia ha controllato la situazione, dando priorità di ingresso alle persone in coda e cercando di contenere la folla che si era radunate davanti al cancello in attesa di essere ammessa.

Viste le basse temperature, alcune persone hanno raccolto dei rami nei dintorni per accendere un falò.

