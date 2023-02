Sulla costa calabrese anche resti dell'imbarcazione naufragata e altri oggetti

È salito il bilancio delle vittime accertate dopo la strage davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. La naufragio dell’imbarcazione ha provocato, al momento, 64 morti. Circa un’ottantina, invece, i migranti tratti in salvo. Mancano all’appello 30 persone. La situazione sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, nelle immagini riprese dal drone.

