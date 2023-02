Il bilancio momentaneo delle vittime ammonta a 62. Sono, invece, 81 i superstiti

Strage di migranti in Calabria, davanti alle coste di Cutro, paesino in provincia di Crotone. Un barcone non ha retto alla violenza delle onde, spezzandosi in mare. Il bilancio delle vittime è di 62 persone, tra loro ci sono molti bambini. Sono, invece, 81 i superstiti. Non si conosce ancora quante persone sono partite quattro giorni fa dalla Turchia a bordo del caicco. Secondo alcuni sopravvissuti sarebbero stati 180. Per altri molti di più, almeno 250. Le immagini, girate da un drone, mostrano i resti del barcone sul litorale di ‘Steccato’ di Cutro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata