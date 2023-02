Si tratta di un italiano già sottoposto a daspo urbano e un marocchino, entrambi con precedenti

I carabinieri della Compagnia San Carlo di Torino hanno arrestato i responsabili dell’aggressione avvenuta ai danni del figlio dell’ex allenatore e giocatore della Juventus Andrea Pirlo, Nicolò, avvenuto il 16 febbraio mentre il ragazzo si trovava nella sua auto in via Giolitti. I due sono stati arrestati in flagranza di reato: si tratta di due minorenni, un italiano già sottoposto a daspo urbano e un marocchino, entrambi con precedenti, bloccati mentre rapinavano e minacciavano un coetaneo. Successivi accertamenti hanno inoltre consentito di denunciare i due indagati all’Autorità Giudiziaria minorile in quanto ritenuti autori di altri episodi.

I due sarebbero responsabili di altri episodi avvenuti nei giorni scorsi. Avrebbero, in particolare, commesso altre due rapine, di cui una tentata. Secondo le indagini, sarebbero tra gli autori del danneggiamento dell’auto in cui viaggiava Nicolò Pirlo, episodio immortalato dalle vittime in un video poi diffuso sui social. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari.

