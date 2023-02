Rabbia, urla e spintoni dei parenti delle vittime: "Un'ingustizia"

Momenti di forte tensione nell’aula del Tribunale di Pescara dopo la lettura della sentenza, da parte del gup Gianluca Sarandrea, in relazione al processo di primo grado per la tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 e costata la vita a 29 persone. Dopo la lettura della sentenza – che ha assolto 27 imputati e ne ha condannati tre – nell’aula si sono sollevate urla di rabbia da parte dei parenti delle vittime, convinti che si tratti di una sentenza ingiusta. Alessio Faniello, che nella tragedia ha perso il figlio Stefano, è stato trattenuto a forza da altre persone presenti in aula.

