Angelo Viteritti avrebbe battuto la testa su una sponda di ferro: indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Castrovillari

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita cadendo da un carro allegorico di Carnevale, a San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza. Il ragazzo, Angelo Viteritti, stava salendo e scendendo dal carro quando ha perso l’equilibrio battendo la testa su una sponda in ferro della struttura, cadendo a terra. Intervenuti sul posto, i soccorsi del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 17enne. Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano e del comando provinciale di Cosenza.

Dalla prime indagini eseguite dal personale dell’Arma e coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei rilievi eseguiti anche con l’intervento di medico legale, è stato possibile accertare che il minore, unitamente a un gruppo di amici, stavano rientrando da Acri, dopo aver festeggiato il carnevale, con un carro allegorico trainato da un trattore, quando, per cause non ancora del tutto chiarite, sarebbe caduto battendo violentemente la testa.

Per permettere agli inquirenti un’adeguata attività d’indagine, la trattrice che trainava il carro è stata sottoposta a sequestro. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i previsti accertamenti legali al fine di ricostruire la dinamica dell’ accaduto.

