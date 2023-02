Si attende la Cassazione, Piantedosi: "Massima attenzione ma non preoccupazione". Manifestazioni a Torino e Roma

“Massima attenzione, ma non preoccupazione eccessiva”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, rispondendo a una domanda sul dispositivo di ordine pubblico disposto in vista della pronuncia della Cassazione sul caso Alfredo Cospito, in programma venerdì 24 febbraio. Gli ermellini dovranno decidere se sospendere o meno il regime del 41 bis per l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame dallo scorso mese di ottobre contro il regime di carcere duro cui è sottoposto.

Nonostante le parole di Piantedosi, i dispositivi di sicurezza sono pronti in diverse città: le menifestazioni più ‘calde’ sono attese a Torino e Roma, tra venerdì e sabato. Determinante sarà l’esito del pronunciamento.

“Sul parere negativo del procuratore generale di Torino dico che sono valutazioni che le istituzioni competenti fanno e che vanno rispettate. Ricordo però che in democrazia gli atti amministrativi possono essere impugnati. Sono momenti che la nostra democrazia mette a disposizione per contestare quelle che sono le decisioni delle istituzioni pubbliche”, ha detto ancora Piantedosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata