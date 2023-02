Alla stazione Vittorio Emanuele un uomo si è lanciato sui binari, non è in gravi condizioni

La metro A di Roma è chiusa nella tratta compresa fra San Giovani e Termini. Alla stazione Vittorio Emanuele, un uomo si è lanciato sui binari in un tentativo di suicidio, non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autovetture e il carro di sollevamento. Atac ha predisposto servizi sostitutivi con gli autobus. La riapertura dell’intera tratta potrebbe avvenire in breve tempo.

Riattivata circolazione metro A

Sono terminati gli accertamenti delle forze dell’ordine in merito al tentato suicidio avvenuto alla stazione Vittorio Emanuele lungo la metro A a Roma. La circolazione nella tratta Termini-San Giovanni è stata riattivata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata