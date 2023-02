A bordo della Life Support 156 naufraghi salvati nel Mediterraneo

La nave Life Support di Emergency, con a bordo 156 migranti tratti in salvo in due diverse operazioni nel Mediterraneo, ha attraccato alle 8.00 di domenica 19 febbraio al molo 16 del porto di Civitavecchia. Sul posto forze dell’ordine e team medici, pronti a prendere in consegna i naufraghi.

Sono 46 uomini – di cui tre minori – provenienti da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea ed Egitto che si trovavano su una barca di legno di circa 7 metri e di 110 persone, tra cui 26 minori non accompagnati, due donne e tre bambini sotto i 10 anni provenienti da Gambia, Chad, Camerun, Senegal Mali, Nigeria, Costa d’Avorio, Guinea Konakri, alla deriva a bordo di un gommone grigio di una decina di metri che stava imbarcando acqua.

Secondo i medici a bordo della nave, i migranti si trovano in buone condizioni di salute. Tuttavia, hanno segnalato di aver incrociato un’altra imbarcazione in condizioni precarie e senza nessun dispositivo di sicurezza, ma di quest’ultima non è stata trovata traccia. Dopo il recupero dei naufraghi, le autorità marittime italiane hanno assegnato alla nave di Emergency il porto sicuro di Civitavecchia che è stato raggiunto dopo tre giorni di navigazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata