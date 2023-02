Ne sono state sequestrate 400. Deferiti i titolari dei depositi

Sequestrate oltre 400 bombole di Gpl illecitamente detenute da tre società casertane. L’operazione della Guardia di Finanza della città campana. Le indagini condotte dai finanzieri della Compagnia di Capua hanno consentito di individuare nell’alto casertano e nell’agro pontino diversi operatori economici coinvolti nell’illecita commercializzazione di bombole che riportavano il proprio marchio da parte di imprese non autorizzate Sulla scorta degli accertamenti investigativi, l’accesso effettuato presso i depositi di stoccaggio delle bombole e le conseguenti ricerche hanno consentito di rinvenire oltre 400 bombole non solo detenute, imbottigliate e commercializzate in assenza di autorizzazione rilasciata dall’azienda titolare del marchio ma anche non a norma, in violazione alla legislazione in materia di “proprietà e collaudo sicurezza”. I titolari dei depositi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per frode nell’esercizio del commercio, appropriazione indebita e rimozione od omissione dolosa di cautele.

