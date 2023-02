L'ex modella in attesa della sentenza: "Ho saputo portare questo peso"

“Ho una sensazione positiva. Dopo tutti questi anni, come ha detto il mio avvocato, non possono condannare una persona che non ha fatto nulla, non c’è evidenza, né foto, né video, solo chiacchiere e distintivi”. Lo ha dichiarato Marysthell Polanco, appena arrivata nell’aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore, per la sentenza del processo Ruby Ter dove è imputata per corruzione in atti giudiziari, insieme a Silvio Berlusconi e un’altra ventina di imputati. “Questi anni sono stati un inferno, ma sono una donna forte e ho saputo portare questo peso. Ho fiducia nei giudici perché sono molto intelligenti”, ha aggiunto l’ex modella.

