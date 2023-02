Oggi si celebra la memoria delle vittime dell'esodo istriano, fiumano e dalmata

Dalle ore 18 di oggi, venerdì 10 febbraio, e fino all’alba di sabato Palazzo Chigi sarà illuminato con il Tricolore italiano. Inoltre, al centro della facciata della sede del Governo sarà proiettata la frase ‘Io Ricordo’. Palazzo Chigi celebra così il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

La premier Giorgia Meloni ha firmato ieri un Dpcm per la costituzione del Comitato di coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ieri ha rivolto un appello agli organizzatori del Festival di Sanremo per ricordare la tragedia che si è consumata alla fine della Seconda guerra mondiale, cioè le uccisioni compiute dai partigiani guidati da Tito nei confronti degli italiani costretti a lasciare i territori annessi alla Jugoslavia (Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia).

