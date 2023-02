Due degli indagati sono minorenni

Anche due minorenni tra gli 11 indagati per traffico di sostanze stupefacenti, del tipo marijuana e hashish, nel catanzarese. Il gruppo aveva piazze di spaccio in luoghi pubblici dei Comuni del soveratese, canali di approvvigionamento dello stupefacente, in Guardavalle e Serra San Bruno, e luoghi di occultamento collocati in 4 depositi siti in Isca sullo Ionio, Petrizzi, Serra San Bruno e Montepaone. In particolare, degli 11 indagati, quattro sono raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, quattro sono destinatari della misura degli arresti domiciliari mentre i due indagati minorenni, sono da collocare presso Comunità Ministeriali per i Minorenni, 1 presso Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro.

