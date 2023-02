I manifestanti a Milano davanti al carcere di Opera: "Campagna mediatica schifosa e vergognosa"

Gruppi di anarchici hanno organizzato un presidio davanti al carcere di Opera, a Milano, in solidarietà di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da oltre 100 giorni. I manifestanti hanno inveito contro i giornalisti, ribadendo la loro volontà di non voler rilasciare dichiarazioni. “Abbiamo visto cosa vuol dire parlare a quei microfoni in questi giorni. Abbiamo visto la campagna mediatica schifosa, vergognosa che avete costruito su questa storia, inventandovi menzogne. Questo presidio non parla con voi”, hanno detto gli anarchici al megafono mentre un ragazzo si è avvicinato alle telecamere lanciando acqua da una bottiglietta.

