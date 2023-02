Cori contro il 41 bis e scritte sui tram contro Meloni

(LaPresse) Presidio a Milano, in Piazza Duca d’Aosta, a sostegno di Alfredo Cospito. In centinaia davanti alla Stazione Centrale. “No al 41 bis e all’egastolo ostativo” si legge su uno striscione, mentre alcuni partecipanti intonano cori per chiedere che a Cospito sia revocato il carcere duro. Poi è partito un corteo non autorizzato con lanci di fumogeni verso i fotografi: colpito un reporter che ha riportato ferite lievi. Scritte contro la premiier Meloni su un tram con un manifesto elettorale di FdI per le regionali in Lombardia.

