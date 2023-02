Gli studenti: "Rimarremo qui fino al corteo di sabato"

Occupata la facoltà di Lettere dell’università La Sapienza di Roma in solidarietà con la causa dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il 41-bis. Tra le sigle che hanno annunciato la protesta Osa e Cambiare Rotta. “Abbiamo preso questa decisione in solidarietà con Alfredo Cospito e rimarremo qui fino al corteo di sabato“, hanno annunciato gli studenti al termine dell’assemblea nell’ateneo capitolino. Sabato è previsto un corteo anarchico per Cospito a Roma con partenza da piazza Vittorio.

