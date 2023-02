Il post rimbalza sui social: "Non vogliamo indifferenza"

E’ morto Thomas Bricca, il 18enne ferito a morte ad Alatri in un agguato. In questi giorni, la comunità si è mobilitata per esprimere solidarietà alla famiglia, ed è prevista per domani una manifestazione. Sul caso indaga la procura di Frosinone: nella notte sono stati ascoltati due sospetti. La cerchia sembra ristretta a quattro persone, ma le indagini proseguono.

E’ probabile che Bricca non fosse l’obiettivo dei killer ma che sia stato colpito accidentalmente, in una guerra tra bande.

“La comunità di Alatri si impegna con la partecipazione delle scuole e degli esterni aderenti a manifestare il giorno venerdì 3 febbraio in piazza centrale di Alatri alle ore 10. Contro le istituzioni, contro l’ingiustizia, contro il silenzio. Per Thomas. Non vogliamo indifferenza”. Questo il post condiviso da molti degli amici di Thomas che rimbalza sui social.

