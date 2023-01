Potrebbe trattarsi di un caso di femminicidio-suicidio

Un uomo e una donna sono stati trovati morti, con ferite da arma da fuoco, in una casa di La Línea de La Concepción in Spagna, paese in provincia di Cadice al confine con Gibilterra. Lo riferisce il quotidiano Diario Sur, spiegando che sul posto indaga la polizia nazionale. Fonti di polizia confermano che l’uomo è di nazionalità svizzera e la donna italiana, definiti “di mezza età” e residenti da tempo nella località di La Alcaidesa. Le forze dell’ordine starebbero indagando su un possibile femminicidio-suicidio, nel quale l’uomo avrebbe sparato alla donna per poi suicidarsi.

