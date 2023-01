Le immagini della stazione di Seregno. Gli aggressori sono indagati per tentato omicidio e tentata rapina

Era al binario 1 della Stazione di Seregno, in provincia di Monza, in attesa del treno per tornare a casa quando due ragazzini di 14 e 15 anni hanno ingaggiato una lite con lui, tentando di rubargli la felpa che indossava e colpendolo ripetutamente. La vittima, un 15enne, è riuscita ad allontanarsi, ma i due lo hanno seguito per continuare a picchiarlo fino a spingerlo sul binario dove, in quel momento, stava per passare un treno. La vittima ha sbattuto la testa rimanendo miracolosamente incastrato tra la banchina e le ruote della carrozza. I due si trovano ora nel carcere minorile di Torino. Contro di loro è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio e tentata rapina. Sarebbe stato spinto sotto a un treno come ‘punizione’ per aver mandato un messaggino a una ragazzina contesa.

