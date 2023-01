Sequestrati anche 250 milioni di euro per reati tra cui l'associazione mafiosa e l'estorsione

Maxi operazione di polizia in tutta Italia contro la ‘ndrangheta vibonese. Disposte 56 misure cautelari e sequestrati oltre 250 milioni di euro: le ipotesi di reato vanno dall’associazione a delinquere di tipo mafioso all’estorsione e sequestro di persona. Polizia di Stato al lavoro non solo in Calabria, ma anche a Roma, Palermo, Avellino, Benevento, Parma, Milano, Cuneo, L’Aquila e Perugia. Il presunto sodalizio criminale smantellato, spiegano gli inquirenti, era operativo da almeno quattro anni.

