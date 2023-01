Così il primo preisdente della Corte di Cassazione all'inaugurazione dell'Anno giudiziario

All’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione Pietro Curzio ha dichiarato: “122 donne uccise nel 2022, inquietante”. Parlando dei femminicidi in Italia ha spiegato: “Un’ombra inquietante rimane per il fatto che circa la metà degli omicidi sono avvenuti nell’ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente, 122 su 310, vede come vittima la donna, spesso ad opera del partner o ex partner. Il dato è ormai costante, anche se proprio nell’anno appena concluso in leggera flessione”, ha detto il primo presidente della Corte di Cassazione, nella relazione con la quale si apre la cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario. Alla cerimonia partecipano oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le massime cariche dello Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata