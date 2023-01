A bordo della nave di Medici Senza Frontiere ci sono 237 persone

Dopo il secondo salvataggio di questa mattina, la Geo Barents ha continuato a navigare verso la prima segnalazione che aveva ricevuto, in conformità con il diritto internazionale marittimo. Alla fine, l’equipaggio è riuscito a individuare un gommone sovraffollato in difficoltà in acque internazionali. Sono 107 le persone, tra cui 5 donne e 36 minori, sono state soccorse e ora sono al sicuro a bordo Geo Barents. In totale a bordo vi sono 237 persone.

❗️ We now have 237 people on board with more than 22 nationalities. pic.twitter.com/PpX0qsa4pI — MSF Sea (@MSF_Sea) January 25, 2023

Medici Senza Frontiere rende noto anche che Geo Barents si sta dirigendo verso nord.

