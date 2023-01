Foto: Geo Barents

Ancora polemiche e bracci di ferro tra il governo e le navi delle Ong che salvano migranti in mare. Tocca ancora alla Geo Barents di Medici senza frontiere. “Ci è stato assegnato il porto di La Spezia. Dista a 100 ore di navigazione da dove ci troviamo in questo momento” dice in una nota la nave Geo Barents, annunciando l’assegnazione del porto per lo sbarco dei 69 naufraghi a bordo.

I migranti sono stati salvati ieri nel Mediterraneo, dopo che la Geo Barents ha denunciato un duro respingimento da parte della Libia, che avrebbe anche minacciato di sparare a un’imbarcazione carica di migranti.

