Una persona è rimasta ferita in una sparatoria, avvenuta all’alba di oggi, in via Flavia, ad Ancona. La squadra mobile indaga, affidati alla polizia scientifica i rilievi sul posto. La persona ferita dal proiettile è stata medicata in ospedale e non è in condizioni serie.

