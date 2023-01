Si tratta di un appartamento in via San Giovanni a Campobello di Mazara

La polizia ha scoperto e iniziato a perquisire il terzo covo di Matteo Messina Denaro: si tratta di un appartamento sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, al primo piano al civico 260 in via San Giovanni. Si tratterebbe dell’abitazione del boss precedente a quella di vicolo San Vito. Il palazzo è a mezzo chilometro di distanza da quello in cui il boss ha abitato negli ultimi mesi.

In totale sono tre i covi trovati per il momento.

Le parole del nipote

Intanto il nipote, Giuseppe Cimarosa, ha convocato una manifestazione antimafia poco partecipata: “Qui fa ancora paura”, ha detto a LaPresse.

