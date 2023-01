Sequestrata l'abitazione a Campobello di Mazara

È stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento. La mamma del prestanome di Matteo Messina Denaro risulta intestataria di un appartamento all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello di Mazara. Ecco i carabinieri davanti all’appartamento.

