Un intervento che ha come priorità la sicurezza delle persone e la riapertura, complicato dalla presenza di alcuni attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni

È in corso l’intervento di cattura del branco di cinghiali che ha provocato la chiusura di Villa Pamphilj nelle scorse ore. Lo fa sapere Lorenzo Marinone, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale, che spiega in una nota: “Al momento, grazie allo straordinario lavoro delle forze impegnate nelle operazioni sono stati catturati otto cinghiali. Un intervento, quello di stamattina, che ha come priorità la sicurezza delle persone e la riapertura di Villa Pamphilj, complicato dalla presenza di alcuni attivisti che hanno cercato di ostacolare le operazioni”.

