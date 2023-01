Foto dallarchivio

Le accuse mosse dal padre di due bimbi di 7 e 11 anni con un post su Facebook, corredato dalla foto dell'auto dell'uomo

Accusato di aver molestato dei bambini in un post su Facebook, una volta finito online con la foto della sua auto si toglie la vita. Dramma a Guspini, nel sud Sardegna, dove si è suicidato un uomo accusato di essersi denudato davanti a due bambini. Il padre dei piccoli aveva denunciato tutto sui social, pubblicando la foto dell’auto dell’uomo che, dopo poche ore, si è tolto la vita.

Il presunto molestatore avrebbe seguito in auto due bambini di 7 e 11 anni e, una volta raggiunti, si sarebbe abbassato i pantaloni, mostrando loro i genitali. I piccoli hanno raccontato tutto al padre che ha immediatamente pubblicato il racconto su Facebook nel gruppo del paese. Grande lo stupore quando si è scoperto dai commenti che l’episodio di domenica potrebbe non essere stato primo né isolato, visto che in tanti avrebbero riconosciuto l’auto dalla foto postata dall’uomo, che aveva già fatto denuncia ai carabinieri. I militari indagano nel massimo riserbo per tutelare i minori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata