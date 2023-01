Facebook/Fondazione Falcone

Il messaggio sulla lapide del giudice ucciso dalla mafia nella strage di Capaci: "Ce l'abbiamo fatta, Giovà"

A Palermo, dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, è comparso un bigliettino sulla lapide della tomba di Giovanni Falcone, il giudice ucciso dalla mafia nella strage di Capaci del 1992: “Ce l’abbiamo fatta, Giovà”. Un messaggio che non ha bisogno di spiegazioni e che qualcuno ha voluto lasciare per Falcone, come ad avere la certezza che la notizia arrivasse anche a chi ha pagato con la vita la lotta alla mafia. La foto è stata postata su Facebook dalla Fondazione Falcone.

