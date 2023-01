Il ringraziamento di tanti cittadini e il sollievo per l'arresto del super boss latitante da 30 anni

Soddisfazione, esultanza, sollievo. Molti palermitani hanno ringraziato le forze dell’ordine per la cattura del super boss latitante Matteo Messina Denaro, arrestato ieri a Palermo dopo 30 anni di latitanza. Molti cittadini si sono ritrovati con foto e striscioni davanti alla caserma dei carabinieri di Palermo dopo la conferenza stampa che ha illustrato i dettagli dell’arresto del capo mafia trapanese.

In tanto portavano in mano striscioni o foto che richiamavano in particolare i giudici Falcone e Borsellino.

