Conferenza stampa della Procura di Palermo e dei Ros sulla cattura del superlatitante

IN AGGIORNAMENTO – La conferenza stampa della Procura di Palermo e dei Ros sull’arresto di Matteo Messina Denaro. Dalla caserma della Legione Carabinieri Sicilia gli inquirenti illustreranno tutti i dettagli sulla cattura del superlatitante. È possibile seguire la conferenza nella finestra qui sotto. “È stato catturato l’ultimo stragista”, ha detto il procuratore palermitano, Maurizio De Lucia. Tuttavia, ha proseguito, “sarebbe l’errore più grave pensare che la mafia sia stata sconfitta”. Anche se “quello di oggi è un passaggio importante, la gente ha gioito, ha applaudito i carabinieri che stavano lavorando”.

“L’indagine si basa su due pilastri fondamentali: uno è quello delle intercettazioni che, se fosse il caso di ribadirlo, sono indispensabili e irrinunciabili per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Senza le intercettazioni non si possono fare le indagini e le indagini non portano a nessun risultato. Questa è la cosa più importante che deve essere chiara”. Così De Lucia ha raccontato l’arresto. Un’affermazione che sembra fare riferimento alla volontà di cambiare la normativa su questo strumento investigativo da parte del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo, Paolo Guido, ha poi precisato che “le condizioni di salute” di Matteo Messina Denaro “sono compatibili con il carcere. È apparso in buona salute, di buon aspetto. Indossava dei beni decisamente di lusso, da questo possiamo desumere che le sue condizioni economiche in questo momento erano tutt’altro che difficili. sarà certamente curato, ma in una struttura carceraria”. In particolare, il latitante al momento dell’arresto indossava un orologio Frank-Miller dal valore di 30-35mila euro. Sul ruolo del boss all’interno di Cosa Nostra, ha detto: “Fino a ieri era il capo, da domani vedremo“.

Messina Denaro, quando è stato arrestato, non era armato e non aveva addosso un giubbotto antiproiettile. “Aveva un profilo perfettamente in linea con il profilo di un utente medio di quella clinica“, ha dichiarato Guido. “Non sapevamo che aspetto avesse: abbiamo controllat0 i documenti e lì lo abbiamo visto per la prima volta”, ha precisato: “C’è stata una forte accelerazione negli ultimi giorni, da qualche giorno avevamo identificato la prenotazione di un soggetto che aveva prenotato la visita oggi, in termini di proiezione ce lo aspettavamo, ma la certezza l’abbiamo avuto solo stamattina”, ha aggiunto.

Già prima della conferenza, il pm aveva anticipato che Messina Denaro è stato catturato senza l’aiuto di pentiti. I magistrati della Direzione distrettuale antimafia da oltre due anni lavoravano sulla malattia del superlatitante: ascoltando parenti e fiancheggiatori in decine di indagini era emerso il cancro del sessantenne superboss. Accertata la malattia la caccia è cominciata: negli ultimi due anni ogni sessantenne maschio, malato oncologico con i tratti somatici compatibili con gli identikit creati negli anni è stato passato in rassegna in tutti gli ospedali e le cliniche private in Sicilia e in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata