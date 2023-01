Foto dall'archivio

Femminicidio nella capitale, indaga la polizia. L'uomo è una guardia giurata di 57 anni

Una donna di 35 anni è stata uccisa a Roma in prossimità di un ristorante in via Amelia ieri notte da un uomo a colpi di pistola. Per la morte della donna 35enne è stato arrestato un uomo, che la vittima conosceva e che potrebbe essere un suo ex. Indaga la polizia.

Si tratta di una guardia giurata di 57 anni. L’uomo ha raggiunto la ex nel locale dove stava cenando con il fratello, le ha chiesto di uscire e l’ha uccisa. Poi è fuggito in auto ed è stato arrestato a Fidene, quartiere Nord della periferia romana. Si tratta dell’ennesimo femminicidio in Italia.

