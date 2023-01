Foto: Twitter SOSMediterranee

La denuncia sui social: "Onde alte 6 metri"

Rimarranno nelle Marche i 37 migranti a bordo della Ocean Viking e dell’ong Sos Méditerranée. L’approdo previsto ad Ancona: su Twitter però la denuncia, ‘onde alte 6 metri’. Secondo quanto si apprende dalla prefettura, sono state individuate nella regione le strutture in cui saranno accolti. In particolare, per i 12 minori non accompagnati a bordo della nave, tutti over 15, è stata ottenuta una risposta positiva alla manifestazione di interesse per una struttura che li ospiterà, sempre in Regione. Alle 18 è previsto un sopralluogo finale: per la città si tratta di una prova generale anche in vista dello sbarco dei 73 a bordo della Geo Barents che avverrà domani. Per loro ancora non è stato deciso nulla, a eccezione dei minori che saranno ospitati nella stessa struttura già individuata.

“Tutto ciò poteva essere evitato con l’assegazione di un porto sicuro più vicino” scrive Sos Méditerranée parlando del mare agitato.

Tutti gli attori sono stati attivati e sono pronti per l’accoglienza, secondo le direttive attuali. Tra le attività anche la sorveglianza in mare, per evitare eventuali gesti estremi da parte delle persone a bordo della nave.

Come previsto, il tempo è gravemente peggiorato.

I 37 sopravvissuti sulla #OceanViking devono fare i conti con venti da 40 nodi e onde fino a 6m.

Quasi tutti soffrono di mal di mare.

Tutto ciò poteva essere evitato con l’assegnazione di un #PortoSicuro più vicino. pic.twitter.com/UbuncuFAPB — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 10, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata