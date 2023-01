La nave di Sos Mediterranee, 37 migranti a bordo, accelera in vista di un peggioramento delle condizioni meteo. Mercoledì nello stesso porto la Geo Barents

È attesa ad Ancona per la tarda serata di domani la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, dopo aver soccorso in mare 37 migranti, di cui 12 minori non accompagnati. Secondo quanto appreso da LaPresse, la nave attraccherà in serata intorno alle 22 al porto ‘sicuro’ assegnato alla Ong dal Viminale.

Dovrebbe arrivare nello stesso porto mercoledì mattina, 11 gennaio, la Geo Barents di Medici senza frontiere che ha soccorso in mare 73 migranti. “Stiamo affrontando onde alte fino a due metri e mezzo. A causa del maltempo dovremmo arrivare ad Ancona nel pomeriggio di mercoledì”, ha dichiarato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi della nave.

Per quanto riguarda la Ocean Viking, l’ipotesi è che lo sbarco possa avvenire il giorno successivo all’attracco al porto. La nave, secondo quanto appreso, ha deciso di spingere al massimo i motori anche in vista di un peggioramento delle condizioni meteo marine. Lo sbarco potrebbe anche avvenire nella stessa serata di domani, a seconda dell’ora di arrivo e delle condizioni meteo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata