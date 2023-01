Dai primi accertamenti condotti dalla Polizia Stradale, la vittima stava ritornando nel furgone di servizio. L'automobilista è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti

Alle 6 di questa mattina un netturbino di 59 anni, dipendente della Cooperativa Il Cigno Verde, è stato investito da un’auto in via Traversetolo a Parma, località Botteghino.

Dai primi accertamenti condotti dalla Polizia Stradale, la vittima stava ritornando nel furgone di servizio, utilizzato per lo svuotamento dei cassonetti, quando una vettura lo ha travolto trascinandolo per alcuni metri e, infine, si è schiantata contro un palo della luce. Il tratto di strada è stato chiuso per alcune ore fino a essere riaperto intorno alle 9.30. Il 50enne, alla guida dall’altra macchina, è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti di rito, come analisi del sangue e delle urine.

