Foto dall'archivio: ambulanza

Primo morto sul lavoro del 2023 in Piemonte: la tragedia nel Verbano Cusio Ossola

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Stresa (Verbania) in Piemonte. Un uomo di 53 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato dal suo stesso camion in via Vignolo. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo era parcheggiato in discesa e si è mosso, schiacciando l’autista, che era sceso, contro il muro di un’abitazione. E’ la prima morte bianca del 2023 in Piemonte.

