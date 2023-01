Tragedia questa notte all'uscita di una discoteca a Vittoria, in Sicilia

Un uomo è stato ucciso a sprangate, questa notte, all’uscita di una discoteca a Vittoria in provincia di Ragusa. L’uomo, di origini tunisine, secondo quanto si apprende dai Carabinieri avrebbe rivolto un apprezzamento nei confronti di una giovane ragazza di origini rumene. A quel punto un gruppo di connazionali che erano con lei lo avrebbero aggredito a sprangate, fino a causarne il decesso. Alcuni avventori della discoteca avrebbero avvisato il 118 che, a sua volta, avrebbe chiesto l’intervento dei Carabinieri. I medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In queste ore i Carabinieri di Ragusa stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti per individuare il responsabile dell’omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata